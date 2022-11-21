FT: в немецком Лейпциге прошли акции протеста в поддержку России

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В Лейпциге и ряде других городов Германии проходят акции протеста, в ходе которых участники выступают в поддержку России. Об этом сообщает газета Financial Times. По ее данным, протестующие называют ФРГ марионеткой США и призывают пересмотреть политику в отношении Украины.

Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией, — заявил один из участников акции.

Также протестующие обратились к властям с призывом пересмотреть антироссийские санкции, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для ФРГ.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли боеприпасы для ракетных систем залпового огня MARS II, три большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, которых в общей сложности уже передано восемь.

Тем временем во Франции лидер оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж должен прекратить военную помощь Киеву из-за провокаций ВСУ на Запорожской АЭС. Политик опасается, что все это может «плохо закончиться».