FT: в Британии и ЕС ввели запрет на страхование российских судов с нефтью FT: Британия и ЕС согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России

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Великобритания и Евросоюз согласовали совместный запрет на страхование судов, которые перевозят нефть из России. Такой шаг европейцев способен серьёзно ограничить возможности Москвы по экспорту сырой нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам британских и европейских официальных лиц, Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, — отмечается в публикации.

Издание также указывает на то, что решение Лондона закроет для Москвы важный страховой рынок Lloyd's of London.

Кроме того, источники FT уточнили, что с предложением о запрете страхования судов Греция и Кипр согласились лишь тогда, когда в Лондоне обязались последовать их примеру.

Ранее стало известно, что газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС заявила: страны Евросоюза намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Эксперты издания отмечают, что желающих перевозить нефть без страховки будет мало, а запрет на страхование европейскими компаниями танкеров с российской нефтью является серьезным финансовым оружием ЕС.