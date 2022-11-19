FT: у Зеленского появились требования к Залужному FT: Зеленский попросил Залужного снизить публичность из-за роста популярности генерала

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снизить уровень публичности. Генерал быстро набирает популярность среди рядовых украинцев, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание указало на рост популярности генерала на Украине, о котором говорят результаты опросов.

Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ, — подчеркивает Financial Times.

Прежде в украинских СМИ много раз говорилось о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ. В августе даже сообщалось о планах Зеленского сместить Залужного с должности, поскольку его посчитали политическим конкурентом президента.