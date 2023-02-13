FT: страны Евросоюза недовольны Украиной

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Некоторые европейские страны недовольны Украиной из-за стремления Киева в скором времени вступить в Евросоюз, сообщает Financial Times. Кроме того, критике подвергаются и представители ЕС, обещающие быстрый прием Украины. Однако, по данным издания, публично критику власти не выражают.

Хоть лидеры ЕС воздерживаются от публичных комментариев, <...> некоторые правительства в частном порядке жестко критиковали украинских политиков за то, что они ожидают скорого завершения процесса, — говорится в материале.

Заместитель украинского премьер-министра Ольга Стефанишина в интервью для издания заявила, что некоторые дипломаты предупреждают о нереалистичных ожиданиях относительно скорости процесса. Издание уточняет, что политики предпочитают комментировать ситуацию в частном порядке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна присоединиться к Евросоюзу через два года. По его словам, некоторые считают, что Украине не попасть в ЕС в течение 30, а то и 50 лет, в связи с чем он пожелал этим людям долгой жизни.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.