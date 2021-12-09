FT: стала известна позиция нового канцлера ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца способна заблокировать газопровод «Северный поток — 2» в случае военного конфликта между Россией и Украиной. При этом в целом Шольц поддерживает проект. Об этом сообщает издание Fiancial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока — 2» в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству, — сообщает издание.

Мера по остановке газопровода, по данным издания, рассматривается в рамках широкого списка вероятных санкций Запада против РФ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии выступить против запуска газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Олафа Шольца организовать противодействие политике России. Он отметил, что Киев ждёт «мощного голоса из Берлина» для обеспечения России «холодного душа», поскольку та якобы готовится к войне. Дипломат потребовал опубликовать «каталог жёстких и болезненных карательных мер» в отношении Москвы, включая запрет «Северного потока — 2».