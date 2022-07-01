Президент России Владимир Путин одним указом сделать российское ООО оператором проекта «Сахалин-2» «щёлкнул по носу» западных энергетических гигантов, пишет газета Financial Times. Передача месторождения Москве является предупреждением для недружественных стран, которые пытаются продать свои активы.

Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <...> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым в общей сложности принадлежит 22,5 процента акций, — говорится в публикации.