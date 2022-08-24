FT: Польша отказалась поставлять нефть в Германию FT: Польша не станет поставлять нефть на НПЗ в немецкий Шведт для замены импорта из России

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порт Гданьска

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, что позволило бы предприятию заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба». Причиной называется тот факт, что заводом владеет «Роснефть», сообщает Financial Times со ссылкой на источник на предприятии.

Издание рассказало, что на НПЗ изучают возможность поставок через польский порт Гданьск. Проблема в том, что в Варшаве недовольны наличием у «Роснефти» 54% акций завода.

Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого, — пояснил собеседник издания.

В Шведте также рассчитывают выйти из затруднительного положения за счет поставок нефти из Казахстана.

Ранее стало известно, что город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России. Горожане опасаются закрытия местного НПЗ, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». Мэр Шведта назвала возможное закрытие завода «поистине кошмарным сценарием», поскольку в этом случае городу грозит безработица и проблемы с энергоснабжением.