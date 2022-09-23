FT: новые санкции могут коснуться цен на нефть и кибербезопасности

Фото: Shutterstock

Европейский парламент

Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет Financial Times. При этом радикально настроенные члены Евросоюза требуют ввести против России более жесткие меры, включая дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT и запрет на импорт алмазов.

В пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что объявление в России частичной мобилизации подтолкнуло страны — члены Евросоюза заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть. Документ должен быть подготовлен в течение нескольких недель.

Кроме того, известно, что на выходных представители стран, входящих в ЕС, обсудят новые антироссийские санкции, а также рассмотрят ограничения в отношении отдельных лиц и секторов экономики. По данным источников, предварительное соглашение о потолке цен должно быть достигнуто до неформальной встречи лидеров ЕС в Праге, которое намечено на 6 октября.