FT: страны Евросоюза приостановят действие соглашения о визах с Россией

Главы МИД стран Евросоюза планируют на следующей неделе приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times. В случае, если такое решение будет принято, желающим получить визу в европейскую страну россиянам будет труднее и дороже это сделать.

Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз, — сообщил FT неназванный европейский чиновник.

Отмечается, что главы МИД стран, входящих в Евросоюз, предложат разорвать соглашение об упрощенной выдаче виз, которое было подписано Россией и европейской организацией в 2007 году. По сообщениям источников Financial Times, это произойдет на двухдневной встрече министров, которая начнется в Праге в ближайший вторник.

Разрыв соглашения означает, что россияне, пытающиеся получить визу, будут вынуждены предоставлять больше документов. Оформление визы также будет дороже и займет существенно больше времени, пояснил источник.

Ранее стало известно, что Франция и Германия выступают против возможного запрета на выдачу виз россиянам, которые не связаны с правительством. Париж и Берлин настояли, чтобы визы выдавались гражданам России, не имеющим отношения к властям, включая студентов, ученых, специалистов по разным направлениям и людей творческих профессий.