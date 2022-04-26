FT: ЕС может ввести верхний предел цены на нефть из России FT: ЕС изучает возможность введения верхнего предела цены на нефть из России

Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из России, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что таким образом страны ЕС пытаются избежать введения немедленного эмбарго на импорт российских углеводородов и одновременно с этим ударить по доходам Кремля.

[Переговоры идут о том, чтобы] найти наилучший способ лишить [Путина] доходов, в которых он нуждается, — сказал источник издания.

Ограничение цен на нефть является одним из ряда предложений, обсуждаемых представителями ЕС. Сейчас Евросоюз разрабатывает шестой санкционный пакет против России из-за событий на Украине.

Как пишет издание, страны — члены ЕС разделились во мнениях относительно того, как следует действовать в отношении российской энергетики. По данным исследовательской организации CREA, четверть всех поставок нефти в ЕС до сих пор обеспечивала Россия, а государства-члены заплатили Москве за нефть более €13 млрд с начала военной операции на Украине.

В частности, Германия исключили возможность введения немедленного запрета на импорт российской нефти, поскольку это нанесёт ущерб их собственной промышленности, а некоторые официальные лица ЕС опасаются, что запрет может привести к росту цен на нефть и даже увеличить доходы Кремля.

Ранее издание Politico написало, что в рамках очередных антироссийских санкций со стороны ЕС рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.