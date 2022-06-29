FT: британцы могут прекратить поставки газа в Европу FT: Великобритания перестанет поставлять газ в Европу в случае его нехватки

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Великобритания может перестать поставлять газ в континентальную Европу в случае его острой нехватки, пишет газета Financial Times. Это одна из мер в рамках чрезвычайного плана, инициатором которого может стать энергокомпания National Grid.

Согласно источнику, стратегия предполагает перекрытие трубопроводов в Нидерланды и Бельгию. Отмечается, что такой план способен подорвать стремление к сотрудничеству между странами в области энергетики ввиду того, что европейские страны «столкнулись с перспективой прекращения поставок газа из России».

В публикации также говорится, что европейские энергетические компании призывают британцев к сотрудничеству и предупреждают, что перекрытие газа приведет к неприятным последствиям.

Там подчеркнули, что в зимний период Великобритания импортирует из континентальной Европы крупные объемы газа.

Ранее политолог Александр Вершинин заявил, что конкуренция европейских стран из-за дефицита топлива и энергоресурсов заставит Запад пересмотреть отношение к России и договориться с «Газпромом». По его мнению, государства Евросоюза сильно пострадают этой зимой из-за дестабилизации рынка и рекордно высоких цен на газ.