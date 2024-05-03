ФСБ раскрыла содержимое переписки диверсанта с куратором ФСБ нашла свидетельства планов террористов «искоренить все русское» в Прибалтике

В ФСБ рассказали о ликвидации агента украинской военной разведки, который готовил ряд терактов в России, включая атаки на объекты Минобороны, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. По данным службы, переписка диверсанта с куратором говорит о намерении украинских террористов «полностью искоренить» в странах Прибалтики «все русское».

Осмотром телефона объекта обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта в Ленинградской области, а также обучение в Пабраде Вильнюсского уезда Литвы минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий на территории России, — заявили в ФСБ.

Кроме того, переписка говорит о планах террористической организации «полностью искоренить все русское» на территории стран Прибалтики, а также о планировании «терактов в православных церквах» и в местах пребывания русскоязычных граждан, в том числе «поджога кинотеатра в Риге» во время кионпоказа.

Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудники службы ликвидировали 48-летнего украинского диверсанта, который прибыл из Литвы в Россию с целью совершения терактов. По информации ведомства, мужчина был агентом ГУ разведки Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской террористической организации. Удалось выявить диверсанта во время обыска в Гатчинском районе Ленинградской области.