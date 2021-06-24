ФСБ опубликовала видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Видеозапись инцидента с незаконно вошедшим в российские воды в Чёрном море британским эсминцем Defendr опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

На опубликованных видеокадрах российские пограничники неоднократно требуют от британского военного корабля покинуть акваторию, после чего открывают предупредительный огонь.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море.