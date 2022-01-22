Фридрих Мерц избран новым председателем немецкого ХДС

В Германии избрали нового председателя консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), им стал Фридрих Мерц. Голосование проходило во время онлайн-съезда, Мерцу отдали голоса 95% членов организации, трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.

Мерц — третий председатель ХДС более чем за три года с момента, как Ангела Меркель ушла с должности лидера партии в 2018 году после 18 лет работы. Он дважды пробовал стать возглавить ХДС, но в первый раз проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре 2018 года, а во второй уступил Армину Лашету — в январе 2021 года.

Кандидатура Мерца в качестве партийного лидера была утверждена в декабре по итогам первого в истории ХДС опроса членов организации. Он сменил на этой должности Армина Лашета, под руководством которого впервые за 16 лет немецкие консерваторы проиграли на выборах в германский бундестаг 2021 году.