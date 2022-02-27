ФРГ закроет своё воздушное пространство для российских самолётов

Германия с 17:00 мск 27 февраля закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщает газета газета Zeit со ссылкой на Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ. Ранее аналогичное решение приняли власти Бельгии, Швеции, Исландии, Дании и Австрии.
Решение Минтранса Германии будет
Из-за войны на Украине Германия блокирует своё воздушное пространство для российских машин. Схема действует с воскресенья, 15:00 и в течение первых трёх месяцев, как сообщило Федеральное Министерство транспорта. Министерство заблокировало воздушные перевозки для российских авиационных самолётов и российских авиаперевозчиков в воздушном пространстве Германии и над ним, — говорится в сообщении.
Накануне глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг поддержал закрытие германского воздушного пространства для российских самолётов и распорядился принять для этого все меры.
К настоящему времени о закрытии неба для России заявили уже более 15 европейских стран. В Москве пообещали ответить «зеркальными мерами». В частности, уже приняты ответные меры в отношении Словении, Латвии, Литвы и Эстонии. Для авиакомпаний этих четырёх европейских стран Россия ограничила полёты в своём воздушном пространстве.