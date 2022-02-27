ФРГ закроет своё воздушное пространство для российских самолётов

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к нации заявил, что действия России против Украины имеют признаки геноцида. По его словам, то, что делают российские войска в Харькове, Ахтырке, Одессе, Киеве и других городах и посёлках, тянет на международный трибунал.

Преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида, — сказал украинский лидер. Накануне президент Украины в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем обратился к нему с просьбой признать действия...