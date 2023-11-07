ФРГ ускорит создание боевых дронов для истребителей-«поводырей» Defense News: Германия ускорит программу создания боевых беспилотников

Германия намерена ускорить программы создания и развертывания боевых беспилотников, в том числе способных быть ведомыми экипажами истребителей, пишет Defense News со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами республики генерал-лейтенанта Инго Герхарца. Берлин, по его словам, может получить дроны по программе истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS) гораздо раньше, чем будут готовы сами пилотируемые боевые самолеты.

Издание отмечает, что боевые беспилотники могут использоваться для разведки местности. Кроме того, эти дроны приспособлены для радиоэлектронной борьбы и перенасыщения каналов противовоздушной обороны противника.

Ранее СКР РФ обнародовал список из 14 стран, включая Германию, которые с мая 2023 года поставили Украине не только БПЛА, но и тяжелую технику, управляемые ракеты различных типов, артиллерийские установки и другое вооружение. В свою очередь военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы России стали чаще уничтожать в зоне СВО танки Leopard производства ФРГ. По мнению эксперта, российские военнослужащие хорошо знают слабые места бронемашин германского производства.