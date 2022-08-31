ФРГ уличили в сокрытии объемов реальной военной помощи Украине «Экономика Сегодня»: ФРГ может скрывать объемы реальной военной помощи Украине

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

ФРГ в 2022 году увеличила объем оружейного экспорта на €2,2 млрд. Причина этого — поставки немецкого оружия на Украину, пишет «Экономика Сегодня». Как утверждает издание, Германия может скрывать истинные объемы военной помощи Украине, об этом свидетельствуют несоответствия в официальных и реальных поставках, поскольку ранее сообщалось, что Берлин потратил на военную помощь Киеву только €562 млн.

По данным Министерства обороны ФРГ, общий объем военного экспорта превысил $5,11 млрд по сравнению с прошлогодним показателем в $2,9 млрд. Согласно этим данным, стоимость поставок Германии на Украину составляет около €2,2 млрд.

Однако в июле Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что Берлин выдал индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на €4,14 млрд, причем 92% из них относятся к странам-партнерам. Украина входит в их число, но на нее приходятся только €562 млн от данной суммы, — пишет издание.

В течение этого года Германия не заключала крупных поставок вооружения, а значит есть вероятность того, что выросшая доля военного экспорта на самом деле ушла на помощь Украине, сообщили в СМИ.

Российскому военному экспорту не будет нанесен ущерб от санкций, считает военный журналист Игорь Коротченко. По его словам, оценки американских военно-технических изданий всегда ангажированы, ведь Россия остается главным конкурентом США, занимая второе место в мире по поставкам вооружений. В американских СМИ писали, что объем внешних продаж российского оружия в 2022 году составит $10,8 млрд, что на 26% ниже, чем годом ранее. Доля российского военного экспорта в мире снизилась с 24% до 19%. Главными рынками сбыта для нашей страны остаются Индия, Китай, Египет и Алжир.