ФРГ собрала более 300 сообщений о военных преступлениях на Украине

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Федеральное ведомство по уголовным делам (ВКА) Германии собрало 337 сообщений о военных преступлениях на Украине, сообщает газета Welt. Сотрудники ведомства консультируют украинских правоохранителей и оказывают им техническую помощь в расследовании этих преступлений.

Сотрудниками ВКА было опрошено около 90 свидетелей военных преступлений. Большинство из них составляют украинские беженцы, прибывшие в Германию. Кроме того, показания получены от граждан ФРГ, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ.

Депутат бундестага Гюнтер Крингс призвал не ограничиваться только консультационной и технической помощью в расследовании военных преступлений на Украине. По его мнению, ВКА следует направить туда своих специалистов. Глава Минюста Германии Марко бушман, в свою очередь, высказался за создание специального трибунала по Украине.

Ранее на Украине признались в геноциде населения. Советник президента страны Михаил Подоляк заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. Он добавил, что сейчас это сделать сложнее, но при этом призвал «достаточно жестко пойти по этому пути».

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в ходе расследования военных преступлений не выявило проявлений геноцида на Украине. Комиссар Фолькер Тюрк отметил, что в зоне СВО продолжается расследование, в ходе которого было установлено, что нарушения прав человека являются «шокирующе рутинными». Он добавил, что число жертв среди гражданского населения существенно превышает официальные показатели.