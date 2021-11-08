ФРГ призвала ЕС принять меры из-за ситуации на польско-белорусской границе

Германия выступает за единый ответ Евросоюза на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Речь может идти как о продлении санкций, так и о помощи странам в защите внешних границ. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что Германия обеспокоена ситуацией на границе Польши и Белоруссии. По мнению Зассе, есть доказательства, что Минск отправляет мигрантов к границе.

Мы наблюдаем, как режим Лукашенко по-прежнему призывает мигрантов в Белоруссию и отправляет в опасное путешествие в направлении ЕС. Есть доказательства, что режим в Минске постоянно направляет людей к границе, — сказала представитель МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами движется к польско-белорусской границе. Мигранты штурмуют пограничный патруль. Они бросают в солдат камни, бутылки и палки.

Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв. По его мнению, рано или поздно здесь наступят трагические события. Из-за обострения на границе созвана встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Мариуша Каминского и министра обороны Мариуша Блащака.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.