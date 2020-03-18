https://static.news.ru/photo/58ef7c96-6913-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Takis Tsafos/dpa/Global Look press

Немецкая программа приёма беженцев приостанавливает свою работу из-за коронавируса. Соответствующее решение приняло Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев (Bamf).

Процедура размещения беженцев заморожена на неопределённое время. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на МВД ФРГ.

Страны Евросоюза согласились закрыть границы на 30 дней для сокращения распространения коронавируса. Запрет не касается граждан государств, входящих в состав ЕС.

Как писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вечером 18 марта выступить с телевизионным обращением к нации из-за пандемии коронавируса.