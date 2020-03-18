Немецкая программа приёма беженцев приостанавливает свою работу из-за коронавируса. Соответствующее решение приняло Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев (Bamf).
Процедура размещения беженцев заморожена на неопределённое время. Это необходимо для сдерживания распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на МВД ФРГ.
Страны Евросоюза согласились закрыть границы на 30 дней для сокращения распространения коронавируса. Запрет не касается граждан государств, входящих в состав ЕС.
Как писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вечером 18 марта выступить с телевизионным обращением к нации из-за пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен