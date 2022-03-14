ФРГ попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами

Немецкие власти обратились к Польше с просьбой прекратить отправку в ФРГ поездов с беженцами с Украины. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала TVN24. Он отметил, что в Европе не ожидали такого масштаба эмиграции.

Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации, — сказал он.

С 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек, сообщил в конце прошлой недели официальный представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш. В ведомстве сообщили, что в основном это женщины и дети, выехавшие из страны в Центральную Европу. В понедельник Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди рассказал, что более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома.