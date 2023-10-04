ФРГ поможет Украине в защите вывоза зерна Bloomberg: Германия поставит Украине средства ПВО для защиты экспорта зерна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Германии планируют предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты вывоза зерна из страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что Киев получит вооружение до конца года. При этом не раскрывается, какие маршруты будут прикрывать данные системы и какие еще возможности Берлин может включить в новый пакет помощи.

Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и больше десятка систем Gepard, которые будут обеспечивать прикрытие поставок, идущих вдоль южного побережья Украины в Румынию, — говорится в сообщении.

Информацию о получении Украиной дополнительных установок IRIS-T и Gepard подтвердил немецкий депутат Маркус Фабер. Он также добавил, что Киеву будут направлены боеприпасы, но подробности приводить не стал.

Bloomberg указывает, что система Gepard имеет дальность действия 4 километра, IRIS-T — 40 километров. Вооружение может использоваться для защиты портовой инфраструктуры, процесса погрузки зерна на корабли и при выходе судов в море.

Ранее сообщалось, что глава Министерства аграрной политики Украины Николай Сольский провел переговоры с польским коллегой Робертом Телусом, в ходе которых было принято решение о создании плана взаимодействия по экспорту зерна. Таким образом министры планируют решить проблему во взаимоотношениях двух стран, связанную с поставками сельскохозяйственной продукции.