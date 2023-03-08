ФРГ подтвердила обыски судна, перевозившего взрывчатку для подрыва на СП

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Служебная собака полиции Германии

Федеральная прокуратура Германии подтвердила проведение обысков на судне, предположительно, перевозившего взрывчатку для подрыва «Северных потоков», передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что следственные мероприятия проводились с 18 по 20 января 2023 года.

Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах Северный поток 1 и 2 в Балтийском море, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжается оценка изъятых вещественных доказательств и собранных материалов. Кроме того, прокуратура устанавливает личности злоумышленников и их мотивы. При этом в ведомстве отметили, что достоверных доказательств по вопросу госконтроля за исполнением диверсии, а также подозрений в отношении немецкой компании, сдававшей судно в аренду, пока нет.

Ранее немецкая газета Zeit сообщала о следователях, которые установили, что для секретной операции с установкой взрывчатки на морских газопроводах могли использовать судно, арендованное у компании, зарегистрированной в Польше, принадлежащей двум гражданам Украины.