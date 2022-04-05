ФРГ одобрила поставки вооружения на Украину на €186 млн

Германия одобрила поставки вооружения и товаров соответствующего назначения на Украину на сумму свыше €186 млн, сообщает ТАСС. Информация о сумме поставок содержится в докладе по экспорту военной продукции на первый квартал 2022 года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

По предварительным данным, в первом квартале 2022 года были выданы индивидуальные лицензии на экспорт вооружений на сумму €2,88 млрд. За аналогичный период 2021 года сумма составила €981 млн, — говорится в докладе.

Отмечается, что сумма на поддержку Киева вооружением из-за спецоперации России отражена в квартальных цифрах: «разрешения на сумму около €186 млн были выданы для самообороны Украины».

Украина стала третьей крупнейшей страной — получателем немецкого вооружения. На первом находятся Нидерланды, на них приходится €1,8 млрд объёма поставок, на втором месте Великобритания — €215 млн.

В начале марта Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Их поставка осуществляется из запасов ГДР. ЗРК «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что милитаризация Украины угрожает глобальной, и в частности европейской, безопасности. Он отметил, что в этой ситуации является крайне опасным и безответственным накачивание Украины оружием. Посол указал на то, что оружие, которое поставляется Киеву, оказывается «в руках бандитов и нацистов, террористов и уголовников».

Представители посольства России в США также призвали Вашингтон прекратить поставки летального вооружения на Украину, заявив, что это провоцирует всё новые и новые жертвы среди украинцев.