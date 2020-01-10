https://static.news.ru/photo/cd914f96-339b-11ea-bedc-fa163e074e61_660.jpg Штеффен Зайберт Фото: Emmanuele Contini/www.imago-images.de/Global Look Press

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что правительство не имеет собственной информации о причинах крушения украинского самолёта в Тегеране.

По его словам, власти серьёзно относятся к заявлениям о том, что Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранской стороной.

Кроме того, глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко предложил помощь в расследовании этого происшествия. Об этом рассказал представитель ведомства Райнер Бройль, передаёт ТАСС.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737. Украинская сторона также создала комиссию по расследованию причин случившегося. Также Киев сформировал группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения, писал NEWS.ru.