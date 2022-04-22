ФРГ начала расследование возможных военных преступлений на Украине

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман объявил о начале расследования возможных военных преступлений на Украине, не выдвинув обвинения ни одной из сторон спецоперации. В настоящее время собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, отметил политик в интервью телеканалу Phoenix.

Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась, — заявил он.

Бушман отметил, что сбором доказательной базы занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк. Министр заявил, что Германия уже успешно провела над сирийскими военными преступниками, и теперь при расследовании действует в том же ключе.

Министр также обратился к украинским беженцам, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений. Он призвал их связаться с немецкими властями, чтобы ускорить процедуру.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам.