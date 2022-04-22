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Европа

ФРГ начала расследование возможных военных преступлений на Украине

Генпрокурор ФРГ Франк: процедура расследование возможных военных преступлений на Украине
08:56, 24 апреля 2022
ФРГ начала расследование возможных военных преступлений на Украине
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Министр юстиции ФРГ Марко Бушман объявил о начале расследования возможных военных преступлений на Украине, не выдвинув обвинения ни одной из сторон спецоперации. В настоящее время собираются показания свидетелей, фото- и видеоматериалы, отметил политик в интервью телеканалу Phoenix.

Процедура структурного расследования, в ходе которой обеспечивается сохранность улик, а также выясняется, кто и где совершил те или иные преступления, уже началась, заявил он.

Бушман отметил, что сбором доказательной базы занимается генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк. Министр заявил, что Германия уже успешно провела над сирийскими военными преступниками, и теперь при расследовании действует в том же ключе.

Министр также обратился к украинским беженцам, ставших свидетелями или жертвами военных преступлений. Он призвал их связаться с немецкими властями, чтобы ускорить процедуру.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. 

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