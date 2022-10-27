ФРГ: использовать вторую ветку «Северного потока — 2» технически невозможно Spiegel: кабмин ФРГ считает невозможным использовать вторую ветку «Северного потока — 2»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Правительство ФРГ вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно, пишет Der Spiegel со ссылкой на ответ кабмина на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма. Правительство ФРГ также указало на то, что «Северный поток — 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.

Весьма вероятно, что диверсия оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и технической возможности использования второй ветки больше не имеется, — сказано в ответе кабмина.

Ранее источники в ФРГ, знакомые с материалами дела, сообщили, что причиной аварии стали взрывы. По горячим следам сообщалось, что их могли осуществить либо водолазы, либо диверсанты на военных подлодках. Однако в итоге немецкие специалисты пришли к выводу, что это невозможно — из-за глубины (для подлодок — слишком малая, для дайверов — слишком большая) и неблагоприятных погодных условий (а именно — сильных подводных течений). Сейчас эксперты полагают, что взрывные устройства могли быть синхронно спущены с неких кораблей, «а затем дистанционно приведены в действие». Мощность взрыва на участке трубы составила примерно 500 кг в тротиловом эквиваленте.