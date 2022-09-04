ФРГ достигла цели заполнения газохранилищ на 85% GIE: ФРГ заполнила газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Уровень заполнения газовых хранилищ в в Германии в субботу, 3 сентября, достиг уровня 85%. Таким образом в стране достигли запланированной на октябрь цели. Это произошло несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток». Данные приводит Ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В стране на законодательном уровне были приняты поправки, обязывающие операторов газохранилищ к октябрю заполнить их на 85%, а к ноябрю на 95%.

По данным GIE, на вечер 3 сентября уровень заполненности газохранилищ достиг отметки 85,02%. Также в европейской группе сообщили, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», принадлежавшее ранее «Газпрому» и заполненное в апреле текущего года менее чем на 1%, сейчас заполнено на 69,54%.

Ранее стало известно, что десять стран Евросоюза заполнили подземные газовые хранилища (ПГХ) сверх целевого уровня в 80%. Речь идет о Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции. Всего ПГХ в ЕС имеют 18 стран.