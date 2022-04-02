ФРГ допустила, что газовое эмбарго поставит крест на хорошей жизни страны

Крест на процветании ФРГ может поставить введение эмбарго на поставки энергоносителей из России. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек. Он отметил, в частности, что в стране отсутствует альтернативная инфраструктура для импорта газа и нефти.

Я давал присягу и не могу рисковать процветанием своей страны, — сказал Хабек.

Он также не исключил, что полный отказ от поставок ресурсов из России приведёт к закрытию крупнейшего в мире химического концерна BASF.

Если не будет половины от общего объёма поставок газа, BASF может закрыться? — пояснил вице-канцлер.

Хабек также сообщил, что в случае дефицита ресурсов есть риск миграции энергетических компаний за границу, в частности в Азию.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. Введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ.

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.