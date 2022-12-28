Frankfurter Rundschau: Киев предложил мирный саммит для политической выгоды В Германии назвали реальную цель «саммита мира» Зеленского

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести международный мирный саммит, чтобы создать видимость дипломатии, однако настоящие мирные переговоры ему не нужны, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф. По его мнению, Киев лишь делает вид, что украинское правительство предпринимает все возможные меры для прекращения конфликта.

Киев в первую очередь заботится о завоевании дипломатических и политических позиций, а не о серьезных переговорах с Россией, — пишет Шварцкопф.

По мнению журналиста, украинские власти осознают, что конфликт лег тяжелым бременем на жителей европейских государств, которые поддерживают Киев. Это привело к росту сторонников мирных переговоров.

Предложение о проведении саммита было высказано Зеленским 18 декабря. По его словам, чемпионат мира по футболу доказал, что различные страны и нации «могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 26 декабря заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. Кулеба при этом заявил, что Россию на такие переговоры стоит приглашать только после «необходимого международного суда». Гутерриш накануне заявил, что готов стать посредником при проведении «мирного саммита» по Украине. Однако возможно это лишь при согласии всех сторон, включая Россию, подчеркнул он.