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Желающие проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком собрались у Дома Инвалидов в центре Парижа. Возле здания выстроилась очередь длинной в несколько сотен метров.

Церемония прощания начнётся в 15:00 по московскому времени. Пожелание сделать мероприятие народным высказала семья Ширака. Гроб с телом экс-президента Республики будет выставлен во дворе Дома Инвалидов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что руководители трёх десятков государств посетят Париж, чтобы проститься с Шираком, умершим на 87-м году жизни 26 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце.