«Путин победил»: французы посмеялись над Макроном и Шольцем Читатели Le Figaro высмеяли Макрона и Шольца после обращения к Путину

Фото IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/

Читатели французского издания Le Figaro высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Французов возмутила новость о том, что Шольц и Макрон попросили Путина освободить 2,5 тысячи пленных бойцов ВСУ с комбината «Азовсталь», помочь разобраться с проблемой экспорта зерна и прекратить конфликт на Украине.

Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно просить о перемирии, — высказался один из читателей.

По словам другого комментатора, Шольц и Макрон выглядят «растерянными», в то время как Путин смотрит на них «насмешливо» и «свысока».

Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши, — поделился своей точкой зрения еще один француз.

Накануне состоялся телефонный разговор между Шольцем, Путиным и Макроном. Главной темой переговоров стали усилия по урегулированию ситуации на Украине. При этом Путина призвали к выводу российских войск с Украины.