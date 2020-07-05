Французы выбрали самую любимую деревню страны

Небольшая коммуна Унспак, которая расположена в историческом регионе Эльзас, стала обладательницей звания «Любимая деревня Франции».
Маленький населённый пункт, привлекающий своими фахверковыми домами XVI века, резными оконными рамами и балконами с цветами, стал лидером в популярном телевизионном опросе Le Village Préféré des Français (Любимая деревня Франции), который проводится каждый год в течение нескольких месяцев.
Многие путешественники отмечают, что Унспак известен не только своим интересным стилем, но дружелюбными жителями и гордым эльзасским духом. Населяют коммуну всего 653 человека. Добраться до неё можно на поезде или автомобиле. Путь из Страсбурга занимает чуть менее часа,
Победа в конкурсе даёт серьёзный толчок для развития экономики и туристической индустрии малых городов. Так, живописная деревня Эгисхайм, которую окружают виноградники, пережила настоящий туристический бум, получив звание любимой деревни в 2013 году.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали пять мест для туризма в России. В частности, речь идёт о площадках для занятий сёрфингом, хайкингом и экотуризмом. Также аналитики перечислили регионы для гурманов и любителей спа.
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