Читатели французского издания Le Figaro с восторгом отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Некоторые отметили, что отдельные высказывания содержат закономерный ультиматум европейским коллегам.
Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения, — отметил пользователь под ником Capucine.
Он добавил, что не понимает постоянно нагнетаемого негатива в отношении России, с учётом того, что в мире есть страны намного опаснее и несправедливее. По мнению другого комментатора, Европе не сможет существовать без России, кроме того, уровень жизни, который сегодня достигнут в России, является заслугой Владимира Путина. В это же время, Франция наблюдает снижения уровня жизни после вступления в должность Эммануэля Макрона.