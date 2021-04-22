Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада

Министерство культуры Украины закупило для школьных и детских библиотек более тысячи экземпляров книг про однополые отношения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные ведомства.

Книга-комикс «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», рекомендованная для прочтения детям от 5 лет, повествует об отношениях между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой. В Минкульте подтвердили vesti.ua закупку комиксов,...