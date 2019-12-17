https://static.news.ru/photo/0bfc10f8-20d3-11ea-a0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Парижа и других городов Франции 17 декабря вышли на улицы столицы страны, чтобы в очередной раз выразить протест против предложенной властями пенсионной реформы.

Несмотря на то, что движение общественного транспорта серьёзно нарушено из-за забастовки профсоюзных работников, люди начали собираться на площади Республики в Париже, откуда возьмёт своё начало манифестация, задолго до запланированного времени. До места добирались пешком, на велосипедах и самокатах.

С собой митингующие несут флаги и шары с логотипами французских профсоюзов, плакаты. Люди зажигают фаеры, выкрикивают лозунги, свистят, включают музыку, передаёт РИА Новости.

Помимо Парижа с утра 19 декабря демонстрации проходят во многих городах страны: в Бордо, Лионе, Ницце, Нанте, Руане, Марселе.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции во время всеобщей национальной забастовки против пенсионной реформы, которая началась 5 декабря, произошли столкновения между участниками протестов и полицией. По информации местных СМИ, демонстранты зажигали дымовые шашки и кидали в правоохранителей различные предметы. В Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

По словам президента Эммануэля Макрона, он поддерживает право французов на забастовки и намерен реализовать реформу, «прислушиваясь» к демонстрантам.