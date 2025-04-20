Французы рассвирепели после сравнения Елисейского дворца с клубом Трампа Times: Уиткофф выбесил французов сравнением Елисейского дворца с клубом Трампа

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Представители Франции пришли в ярость на переговорах в Париже, когда спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сравнил Елисейский дворец с поместьем американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Times. По информации газеты, французы практически не скрывали своего недовольства. В ответ на слова Уиткоффа они удивленно подняли брови.

Французы едва скрывали свое отвращение, но все удивленно подняли брови при сравнении безвкусного флоридского фешенебельного квартала и неоклассического здания, построенного еще до появления самих США, — говорится в публикации.

Как уточнила газета, во время визита во Францию команда Трампа попыталась задобрить европейцев, однако их попытки практически сразу провалились. Журналисты констатировали, что американцы «не смогли очаровать Европу таможенной политикой и лекциями о свободе слова».

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что во время визита в Париж Уиткофф сравнил Елисейский дворец с «клубом» Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Таким образом он прокомментировал позолоченные интерьеры дворца. Реплика политика была попыткой разрядить обстановку, однако в итоге она вызвала лишь «нервные смешки» среди присутствующих.