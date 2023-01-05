Французы раскритиковали Макрона за обещание поставить бронеавтомобили Киеву Читатели Le Point осудили обещание Макрона поставить бронеавтомобили AMX-10RC Киеву

Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Эммануэль Макрон

Французы негативно отреагировали на решение президента Франции Эммануэля Макрона поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC и указали главе государства на проблемы внутри страны. В комментариях на официальной странице газеты Le Point жители Франции отметили, что было бы лучше, если бы правительство приняло решение помочь пенсионерам и бизнесу. Некоторые обвинили Макрона во лжи, так как за семь ситуация в стране стала только хуже.

Макрону было бы лучше оказать серьезную и эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, чем тратить сотни миллионов на Украину. Будьте осторожны, следующие недели могут стать тяжелыми для правительства и, к сожалению, для всех французов, — написал один из читателей.

Многие пошутили, что на фоне кризиса у Франции вряд ли осталось что-либо в рабочем состоянии.

Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков, — написал другой возмущенный читатель.

Большинство французов при этом сошлись во мнении, что власти делают недостаточно для собственных граждан.

Читатели британского издания The Daily Mail ранее раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране. Большинство британцев при этом выразили свое недовольство тем, что страна продолжит поддерживать Киев.