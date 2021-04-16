Французы предрекли третью мировую войну в случае вступления Украины в НАТО

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Читатели французской газеты Le Figaro высказались на тему вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Они считают, что это может обострить международные отношения, а в конечном итоге привести к третьей мировой войне.

Украина может потребовать от альянса помочь ей забрать назад Крым, и тогда половина планеты погрузится в войну, — написал пользователь Quidvid.

Он напомнил, что Европейский союз и НАТО не смогут принять Украину в свои ряды, поскольку она находится состоянии войны. Другой пользователь отметил, что до того, как Украина вошла в состав СССР вокруг неё было много войн.

Россия навсегда останется главным игроком в тех партиях, которые там разыгрываются. С этим не смогут справиться ни США, ни кто-либо другой, — написал читатель Lacordaire14.

Он добавил, что среди европейских политиков никто не пошевелил и пальцем против блокады Кубы, которую устроили США, а в случае с Украиной, никто в Европе «не сделает себе харакири» ради Киева.

Франции надо внимательно относиться к своей позиции в этом споре. На кону — историческая идентичность Франции, какой она смотрится на мировой сцене, — считает пользователь Franc 30000.

Другой читатель с ником Omega33 заявил, что Россия тоже должна стать членом ЕС, если Украина туда войдёт.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что единственная гарантия безопасности для страны это вступление в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Киев ждёт от организации план по подготовке к членству.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Себастьян Курц считает, что в дискуссии о вступлении стран бывшего СССР в НАТО нельзя ставить перед ними выбор между Россией и ЕС, поскольку это может привести к эскалации.