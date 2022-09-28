Французы предположили, кому выгодно ЧП на «Северных потоках» Читатели Le Figaro обвинили Вашингтон в причастности к ЧП на «Северных потоках»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Читатели французской газеты Le Figaro предположили, что к ЧП на нескольких участках трубопровода «Северный поток» может быть причастен Вашингтон. По их мнению, обвинения в адрес Москвы не имеют никакого смысла, передает РИА Новости.

США объявили «граду и миру», что им не нужен этот газопровод, который будет препятствовать их экспорту газа в Европу. Они саботировали его. Теперь следует ожидать других диверсий, таких как перерезание подводных кабелей, крушение TGV, нападения и прочее. Принимаем ли мы меры для защиты наших интересов? Нет! — возмутился один из читателей.

По мнению другого пользователя, Россия вряд ли имеет отношение к произошедшим диверсиям, так как трубопроводы можно контролировать с помощью клапанов. Поэтому необходимо подозревать те страны, которым выгодно, чтобы конфликт затянулся.

У русских нет интереса саботировать эти трубопроводы, которые они и так прекрасно контролируют с помощью клапанов, которые можно открыть или закрыть! Ищите страны, которые хотят, чтобы конфликт затянулся, и не хотят, чтобы их более «тепленькие» союзники, вскормленные этими трубами, подвели их, — написал пользователь с ником dutch.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие Белого дома во взрывах на «СП» и «СП — 2». Журналист напомнил, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в Январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».

Военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров, в свою очередь, заявил, что вертолеты ВВС США вылетали в районы, где произошли аварии на газопроводах «СП» и «СП — 2». Специалист обратил внимание на маневры, которые совершал американский вертолет с позывным FFAB123. По словам Макарова, предположительно этот борт принадлежит крылу третьего десантного корабля-десанта ВМС США USS Kearsarge.