Французы предложили сослать Зеленского в Сибирь из-за новостей на фронте Читатели Le Figaro раскритиковали Зеленского после новостей из Артемовска

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Читатели Le Figaro возмутились безрезультатными попыткам президента Украины Владимира Зеленского удержать Артемовск любой ценой, вследствие чего военнослужащие украинской армии в городе оказалась почти в тисках. Один из пользователей предложил отправить украинского лидера в тюрьму в Восточной Сибири с целью положить конец конфликту.

Нужно сослать Зелинского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту, — пишет один из пользователей.

Другой юзер утверждает, что упрямство главы Украины неминуемо приведет к смерти тысяч людей, состоящих в рядах ВСУ. Еще один пользователь отметил, что чем больше Украина получает западного оружия, тем дальше продвигаются российские войска.

Военный обозреватель Алексей Суконкин ранее предположил, что Зеленский не намерен заканчивать конфликт, поскольку боится за свою жизнь, которую защищает украинская армия. Кроме того, эксперт считает, что Зеленский не может принимать решения без согласования с Западом.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, заявил, что политика Зеленского в отношении фронта зашла в тупик. По его словам, ВСУ находятся в критическом состоянии.