Читатели французской газеты Le Figaro попросили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен замолчать после ее предложения ограничить цены на газ поставляемый из России в страны ЕС. Поводом для обсуждения стала статья, в которой приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва может прекратить прокачивать топливо в те страны, которые нарушат контракты.
«Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен?» <...> «Путин перекидывает Европу через плечо» <...> «Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам», — пишут читатели.
Многие из них также сошлись во мнении, что весь коллективный Запад собственноручно развязал экономическую войну против России, вопреки интересам граждан, чтобы угодить интересам США.
2 сентября фон дер Ляйен заявила о необходимости ввода ценового потолка на российский газ, который поставляется в страны Евросоюза. Она отметила, что ЕК в скором времени планирует выступить с подобной инициативой.
В ответ на такие заявления ЕК, Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Россия перестанет поставлять ресурсы в случае установления на них ценового потолка. Он назвал бредом и чушью данные ограничения со стороны ЕС. По словам российского лидера, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из РФ. Он также подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.