Французы попросили фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина Читатели Le Figaro попросили главу Еврокомиссии фон дер Ляйен замолчать после заявления Путина о газе

Фото: Angelika Warmuth/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Читатели французской газеты Le Figaro попросили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен замолчать после ее предложения ограничить цены на газ поставляемый из России в страны ЕС. Поводом для обсуждения стала статья, в которой приводятся слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва может прекратить прокачивать топливо в те страны, которые нарушат контракты.

«Как заставить замолчать Урсулу фон дер Ляйен?» <...> «Путин перекидывает Европу через плечо» <...> «Пришло время отменить санкции, пока резкий рост цен не привел к социальным взрывам», — пишут читатели.

Многие из них также сошлись во мнении, что весь коллективный Запад собственноручно развязал экономическую войну против России, вопреки интересам граждан, чтобы угодить интересам США.

2 сентября фон дер Ляйен заявила о необходимости ввода ценового потолка на российский газ, который поставляется в страны Евросоюза. Она отметила, что ЕК в скором времени планирует выступить с подобной инициативой.

В ответ на такие заявления ЕК, Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Россия перестанет поставлять ресурсы в случае установления на них ценового потолка. Он назвал бредом и чушью данные ограничения со стороны ЕС. По словам российского лидера, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из РФ. Он также подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.