https://static.news.ru/photo/e2ec5abe-d885-11e9-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Небольшой одномоторный самолёт Cirrus SR22 врезался в гору около муниципалитета Педрегер в испанской провинции Аликанте. По словам местных жителей, судно летело очень низко, вскоре они потеряли его из поля зрения и услышали шум.

К месту выехали полицейские. Они обнаружили упавший самолёт и двух погибших. Ими оказались пожилые граждане Франции.

Обстоятельства случившегося уточняются. По данным France Presse , в момент крушения в регионе было туманно. Самолёт следовал из аэропорта во французской коммуне Франказаль в аэропорт в испанском муниципалитете Мучамель. До пункта назначения ему оставалось около 100 км.

Ранее News.ru сообщал, что в Колумбии при падении самолёта погибли семь человек. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта, двум находившимся на борту удалось выжить, они госпитализированы.