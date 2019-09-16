Небольшой одномоторный самолёт Cirrus SR22 врезался в гору около муниципалитета Педрегер в испанской провинции Аликанте. По словам местных жителей, судно летело очень низко, вскоре они потеряли его из поля зрения и услышали шум.
К месту выехали полицейские. Они обнаружили упавший самолёт и двух погибших. Ими оказались пожилые граждане Франции.
Обстоятельства случившегося уточняются. По данным
Ранее News.ru сообщал, что в Колумбии при падении самолёта погибли семь человек. Авария произошла спустя несколько минут после взлёта, двум находившимся на борту удалось выжить, они госпитализированы.