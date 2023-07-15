Французы отметили День взятия Бастилии поджогами машин В День взятия Бастилии во Франции подожгли 255 автомобилей

Фото: Sebastien Courdji/XinHua/Global Look Press

В ходе празднования Дня взятия Бастилии (официальное название — Национальный праздник) 14 июля и в ночь на 15-е во Франции были сожжены 255 автомобилей, сообщает телеканал BFMTV. Полиция задержала 96 человек, из которых 53 — в Париже.

Согласно данным МВД, в ходе праздничных мероприятий в столице Франции и пригородах зафиксированы 62 случая поджогов имущества. В целом по стране установлен 51 случай применения фейерверков против полицейских. При этом пострадали семеро стражей порядка.

В сообщении отмечается, что в этот раз народные гуляния прошли гораздо спокойнее, чем в прошлые годы. Тогда было сожжено 423 машины и ранен 21 сотрудник полиции. Случаев использования пиротехники против правоохранителей было в разы больше — 333. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что снижению уровня беспорядков способствовали многочисленные профилактические меры

В конце июня — начале июля Франция была охвачена массовыми беспорядками, поводом для которых послужило убийство 17-летнего подростка алжирского происхождения. Его застрелил сотрудник полиции после того, как он отказался подчиниться требованиям. Протестующие жгли автомобили, здания полиции и местных властей. В ряде регионов на подавление беспорядков были брошены спецназ и бронетехника.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал эти события абсолютно предсказуемыми. По его мнению, их можно было избежать, если бы власти Франции пересмотрели свою миграционную политику. Он также усомнился в том. что остальные члены ЕС извлекут урок из произошедшего.