Французы оценили письмо генералов к Макрону о развале страны

https://static.news.ru/photo/8087e07c-f136-11e9-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

Читатели газеты Valeurs actuelles комментариями поддержали французских военных, обратившихся к президенту страны Эммануэлю Макрону с предостережением о возможном разрушении страны в ходе расовой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в издании было опубликовано письмо в адрес Эммануэля Макрона, которое подписали несколько тысяч отставных французских военных. В послании говорится о расовой войне во Франции, которая способна привести к разрушению страны. По мнению офицеров, исламисты уже начали устанавливать свои порядки в разных частях республики.

Читатели поддержали мнение военных и высказали недовольство бездействием властей.

У этих генералов хватило смелости отреагировать на происходящее в стране, — отметил пользователь gabez2. Давайте не будем забывать генерала де Голля, а также генерала Бижара, которые уже писали об этом, — напомнила sylvi1. Ещё 10–15 лет — и будет поздно. Маховик разрушения уже запущен, — предостерёг jeanm3.

Также пользователи выразили мнение, что президент Макрон лишился доверия двух третей жителей страны, поскольку никогда не имел представления о том, что такое Франция. Комментаторы надеются, что теперь власти обратят внимание на проблему и начнут действовать.

Ранее сообщалось, что читатели французского издания Le Figaro с восторгом отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При этом некоторые отметили, что отдельные высказывания содержат закономерный ультиматум европейским коллегам.