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Французы назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки

Читатели Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки

Читатели французской газеты Le Figaro назвали Украину виновной в приостановке зерновой сделки. По их словам, украинский лидер Владимир Зеленский не соблюдает подписанные им соглашения, а расплачиваться за это будут жители бедных африканских стран.

Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью, — написал комментатор с ником ca18.

Другой пользователь согласился с этим утверждением. По его словам, Зеленского не волнует, что от срыва сделки пострадает Африка, поскольку она не может предоставить Украине оружие.

Читатель Grand largue, в свою очередь, заявил о правоте России и обвинил ЕС в невыполнении обязательств. Он отметил, что Евросоюз трактует все соглашения только так, как выгодно ему, и фактически саботировал сделку, не дав Москве возможность застраховать поставки.

Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира, — поддержал его читатель toutou.

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.