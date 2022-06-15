Французы обозлились на Зеленского из-за ситуации с поездкой Макрона в Киев Читатели Le Figaro обозлились на Зеленского из-за ситуации с поездкой Макрона на Украину

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, которая выглядит неопределенной, а также нескончаемые требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву вооружение разозлили читателей газеты Le Figaro. В публикации издания говорится, что Макрон так и не доехал до Киева, хотя после начала российской спецоперации наладил контакты с руководителями обеих стран.

В последние дни Макрон заявил о важности «новых дискуссий» с Украиной, указав, что Зеленскому следует провести переговоры с Москвой. Читателей Le Figaro возмутила не только ситуация с визитом своего президента на Украину, но и поведение, а также требования Зеленского. Своё мнение они высказали в комментариях к публикации.

Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить оружие Киеву, — заявил один из читателей.

Французы оказались недовольны и Зеленским: «И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало», «С самого начала Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт».

Поведение Макрона в этой ситуации также не восхитило читателей: «И когда этот позорник прекратит шататься по всему миру? У него нет никакого характера, никаких красных линий, кроме тех, что очерчивают его маленькую драгоценную персону», «Недаром его обвиняют в „макронировании“, то есть в особом состоянии, когда человек делает телефонные звонки, но никак не определится, чего же он хочет этим добиться».

Ранее стало известно, что агентство Bloomberg сообщило: Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц собираются встретиться с Зеленским в Киеве. Встреча с украинским президентом должна состояться в четверг, 16 июня. Для каждого из иностранных лидеров это будет первая поездка на Украину с начала спецоперации.