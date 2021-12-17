Французы назвали главу МИД лягушкой из басни после угроз в адрес России

Негативную реакцию у читателей газеты Le Figaro вызвали слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о «стратегических последствиях» для Москвы при «посягательствах» на Украину. По словам пользователей, такие «предупреждения» французского министра не способны напугать кого-либо.Они также высказались против подобных заявлений и заявили о нежелании «воевать за Киев».

Он думает, что Россия и Путин правда будут дрожать от страха после этих слов?, — поинтересовался Tienou.

Другой читатель сравнил политика с лягушкой из басни Лафонтена, которая лопнула, стараясь быть похожей на вола.

Европа делает «буу», но её не испугается даже мышь, — отметила The lady.

Другие участники обсуждения поинтересовались, сколько будет продолжаться антироссийская риторика и не надоела ли она самим западным странам.

Ле Дриан хочет начать против России операцию «Барбаросса» или что?, — удивился elvis788.

Остальные пользователи решили, что Франции точно не стоит встревать в этот конфликт, так как её граждане не собирваются воевать за Украину, и назвали идею «умирать за Киев» бредовой.

Зачем нам вообще эта война? Мы её пытаемся избежать или, наоборот, разжигаем? А наши боевые самолеты зачем летают над Чёрным морем? Чтобы защитить членов ЕС Румынию и Болгарию?, — поинтересовался Georges Souriey.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt указали, что министр иностранных дел страны Анналена Бербок выглядит смешно и много на себя берёт, когда «грозит» Москве «тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «вторжения» на Украину.