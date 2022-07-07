Французы набросились на Макрона после публикации разговора с Путиным Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона после публикации разговора с Путиным

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали публикацию местных СМИ содержания телефонных переговоров лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. По их мнению, к утечке причастен сам президент Пятой республики. Многие из пользователей считают, что доверие российской стороны к Макрону «подорвано окончательно».

«Макрон сам опустил себя ниже плинтуса этой дешевой уловкой. После этого доверие к нему со стороны других мировых лидеров упадет до нуля», <...> «Публикация этих переговоров — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону на будущих встречах», — пишут разгневанные читатели.

Накануне в Сеть попали фрагменты телефонного разговора Макрона и Путина незадолго до начала специальной военной операции РФ на Украине.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недопустимости публикации телефонных переговоров двух лидеров. Глава МИД подчеркнул, что дипломатическая этика не предполагает такой практики, и напомнил, что о таком необходимо заранее предупреждать вторую сторону.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, не исключила, что французская сторона и дальше не будет сохранять конфиденциальность переговоров.