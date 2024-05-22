Французы допустили вероятность атаки беспилотников во время Олимпиады Парламентарий Лелуи: дроны могут превратить открытие Олимпиады в катастрофу

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Необходимо защитить места проведения Олимпиады во Франции, поскольку вероятная атака дронов может превратить церемонию открытия Игр в катастрофу, пишет Lenta.ru со ссылкой на члена парламента страны Жизель Лелуи. По ее словам, нужно изучить соответствующие риски.

Украинский конфликт показал, что их (беспилотники. — NEWS.ru) также легко превратить в оружие, взрывчатку или ЯРБХ (ядерное, радиологическое, биологическое и химическое оружие. — NEWS.ru), что может превратить церемонию 26 июля 2024 года в катастрофу, особенно если это рой беспилотников, — объяснила парламентарий.

Лелуи отметила, что беспилотники представляют угрозу для правоохранительных органов и ВС Франции, так как они могут быть использованы для срыва спортивного мероприятия. Для защиты мест проведения Олимпийских игр планируется мобилизовать резервы ВКС и ВВС Франции.

Французы выбрали систему PARADE, которая может обнаружить дроны и заглушить их сигналы GPS и радиосигналы, добавила парламентарий. Для тестирования этого устройства военные провели учения, в ходе которых были выявлены недостатки этой системы.

Ранее власти Франции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. Уточняется, что парень вступил в ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и захотел умереть мученической смертью.