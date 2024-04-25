Французского подростка задержали за планирование теракта на Олимпиаде BFMTV: подозреваемого в подготовке теракта на ОИ подростка задержали в Париже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Франции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже, сообщает телеканал BFMTV. Уточняется, что парень вступил в ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и захотел умереть мученической смертью.

Антитеррористическая прокуратура Парижа начала расследование после задержания в департаменте Верхняя Савойя. Мальчика задержали в доме его родителей после публикации им в социальных сетях сообщений о своем намерении сделать пояс смертника и взорвать себя во время мероприятия в квартале Дефанс на северо-западе Парижа.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка в Дагестане, который по телефону предлагал сверстнику за деньги устроить теракт в людном месте. Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева рассказала, что «пранкер» объяснил свои действия желанием пошутить над знакомым.

До этого в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров.